Papa ricoverato al Gemelli, notte tranquilla in ospedale

Non farà l'Angelus

Al suo quarto ricovero ospedaliero in altrettanti anni e colpito da una bronchite dimostratasi resistente alle cure somministrate a Santa Marta, il Pontefice non ci sarà all'Angelus di domenica nella sua forma tradizionale. Il Santo Padre non lo reciterà neanche dal Gemelli ma invierà un testo. "Per facilitare la ripresa, lo staff medico ha prescritto riposo assoluto; pertanto nella giornata di domani, domenica 16 febbraio, il Santo Padre non guiderà la preghiera dell'Angelus, ciononostante ha inteso inviare il testo per la relativa pubblicazione".