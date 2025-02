Immagini Buongiorno 17 febbraio. Santo, nati del giorno, frasi e news

La storia di Michael Jordan, icona del basket Nba

Nato il 17 febbraio 1963 nel quartiere di Brooklyn, a New York, dove i genitori Deloris, impiegata di banca, e James R. Jordan Sr., meccanico in una centrale elettrica, si erano appena trasferiti. Quarto di cinque figli, Michael Jordan (LA FOTOSTORIA) ha due fratelli e due sorelle ed è uno dei giocatori dell’Nba più iconici della storia del basket americano, ma non solo. Tanto che nel 1999 è stato eletto "il più grande atleta nordamericano del XX secolo" dal canale televisivo sportivo ESPN. Dopo aver giocato per tre anni all'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, viene scelto per terzo al Draft Nba 1984 dai Chicago Bulls e grazie alle sue qualità straordinarie diventa una delle stelle della lega americana. Nel 1991 vince il suo primo titolo Nba con i Bulls, per poi ripetersi con altri due successi nel 1992 e nel 1993, per poi intraprendere una carriera nel baseball. Torna ai Bulls nel 1995 e li conduce nuovamente alla vittoria in un triennio incredibile (1996, 1997 e 1998). Si ritira una seconda volta nel 1999, per poi tornare come membro dei Washington Wizards dal 2001 al 2003. A quel punto appende definitivamente le scarpe al chiodo. Ha militato anche per la nazionale di pallacanestro degli Stati Uniti d'America, vincendo quattro medaglie d'oro, tra cui due ai Giochi olimpici di Los Angeles 1984 e Barcellona 1992. A livello individuale ha vinto per sei volte il titolo di MVP delle finali, dieci titoli di miglior marcatore, cinque MVP della regular season, dieci selezioni All-NBA First Team e nove nell'All-Defensive First Team. Vanta quattordici partecipazioni all'NBA All-Star Game, tre MVP dell'All-Star Game e un NBA Defensive Player of the Year Award. Detiene i record NBA per la media punti più alta nella storia della regular season (30,12 punti a partita) e nella storia dei playoff (33,45 punti a partita).

Gli altri nati del giorno

Lamberto Sposini, 17 febbraio 1952, giornalista e conduttore televisivo. Alessandro Profumo, 17 febbraio 1957, banchiere e dirigente d’azienda. Enrico Lucci, 17 febbraio 1964, giornalista e personaggio televisivo italiano. Leonardo Pieraccioni, 17 febbraio 1965, attore, regista, sceneggiatore, comico, cabarettista e scrittore. Giuseppe Signori, 17 febbraio 1968, ex calciatore. Francesco Silvestre, 17 febbraio 1978, cantautore e produttore discografico. Joseph Gordon-Levitt, 17 febbraio 1981, attore e regista statunitense Adriano Leite Ribeiro, 17 febbraio 1982, ex calciatore brasiliano. Paris Hilton, 17 febbraio 1981, modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista statunitense. Ed Sheeran, 17 febbraio 1991, cantautore e chitarrista britannico. Marc Márquez, 17 febbraio 1993, pilota motociclistico spagnolo

Accadde oggi

Tra i fatti del passato più significativi, successi il 17 febbraio, da segnalare che nel 1854 il Regno Unito riconosce l'indipendenza dello Stato Libero dell'Orange mentre nel 1867 la prima nave attraversa il Canale di Suez. Siamo poi nel 1933 quando il Blaine Act pone fine al proibizionismo negli Stati Uniti, mentre nel 1944 durante la Seconda guerra mondiale inizia la battaglia dell'Atollo Eniwetok, terminata con una vittoria statunitense. Nel 1952 ad Oslo, durante i VI Giochi olimpici invernali Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia nella storia dei Giochi olimpici invernali. Nel 1979 la Cina invade il Vietnam, mentre nel 1984 va in scena la prima mondiale di C'era una volta in America di Sergio Leone in Canada. Nel 1992 a Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di sette milioni di lire da un'impresa di pulizia in cambio della concessione di un appalto: comincia così l'inchiesta “Mani pulite”. Nel 2009 Walter Veltroni si dimette dalla carica di segretario del Partito Democratico.