Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 febbraio: la rassegna stampa

Il vertice Ue di oggi a Parigi sulla guerra in Ucraina: al summit prenderà parte anche la premier Meloni. La tragedia ad Acerra, in provincia di Napoli, dove una bambina di 9 mesi è stata sbranata dal pitbull in casa. Terminato il Festival di Sanremo: ora Olly valuta l'Eurovision. La vittoria della Juve contro l'Inter. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola