Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 gennaio: la rassegna stampa

Le parole di Giorgia Meloni in occasione del Giorno della Memoria, la tregua in Medio Oriente e i profughi che rientrano a Gaza mentre Hamas diffonde una nuova lista degli ostaggi, il caso Santanchè, quello legato a Boeri e Zucchi, l'arresto di Nainggolan e la Silicon Valley che crolla in Borsa a causa dell'AI a basso costo cinese. Questi alcuni dei principali temi presenti oggi sulle prime pagine dei quotidiani in edicola