Maltempo in Italia, danni e strade allagate in Liguria e Toscana

Bomba d’acqua a Firenze, frane e alberi caduti in Lunigiana, crollo di un muro di contenimento a Genova, strade allagate sulla bolognese per Mugello, a Livorno e sulle coste toscane onde alte oltre due metri e una frana sulla statale 35 dei Giovi nel Levante ligure. Sono tra le disastrose conseguenze dell'ondata di maltempo che sta segnando l’Italia Centro settentrionale. Allerta rosse e scuole chiuse in Toscana