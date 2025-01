Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Grande successo per MasterChef Italia 14 (SPECIALE), tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Al banco dell’assaggio una squadra ormai consolidata composta dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, pronti a giudicare i sapori portati in gara dagli aspiranti vincitori di quest’anno. L'ultima eliminata è Linda, che perde alla sfida finale contro Anna, ma chi erano gli ospiti speciali?

Andiamo alla cronaca. Dopo gli scontri che sono avvenuti durante il corteo per Ramy organizzato nel quartiere San Lorenzo a Roma da collettivi autonomi e gruppi studenteschi, sono partite le denunce per alcuni manifestanti, tra cui due minorenni, che avrebbero lanciato bombe carta e fumogeni contro le camionette della polizia. Il diciannovenne Ramy Elgaml è morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri a Milano.

Momenti di apprensione per Papa Francesco caduto a Santa Marta lo scorso 16 gennaio, come riportato dalla Sala stampa vaticana.

La moda. Mentre a Firenze torna Pitti Uomo, il viaggio nella moda maschile con la grande vetrina di Pitti, Bulgari ha deciso di onorare il simbolo dello zodiaco cinese 2025 con una nuova borsa inedita, simbolo di “metamorfosi e trasformazione”.

Parlando di brand famosi, una nota bevanda celebra l’insediamento del Presidente eletto degli Stati Uniti d’America, Donald Trump con un’edizione speciale. Dall'altra parte, l’Italia sceglie di celebrare il Topolino più famoso di tutti i tempi traducendo l’iconico fumetto della Walt Disney in dialetto, in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali di venerdì 17 gennaio.

Lo sport. Matteo Berrettini eliminato agli Australian Open in corso a Melbourne. Una sfida in 4 set (6-7, 6-2, 3-6, 6-7) giocata in tre ore e 26 minuti.

Infine, una curiosità. Scoperto In Vietnam un nuovo crostaceo gigante che ricorda un celebre personaggio di Star Wars. L’esemplare appartiene ad una specie di crostacei giganti che possono superare i 30 centimetri di lunghezza e vivono nelle profondità marine, anche oltre i 2.000 metri.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24