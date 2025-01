Sta circolando in rete un video che per la prima volta mostra quanto avvenuto la notte tra il 23 e il 24 novembre dello scorso anno per le strade di Milano: 3 pattuglie di carabinieri all'inseguimento di Ramy Elgaml, 19 anni, e Fares Bouzidi, 22, che, in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, cercano di dileguarsi dopo aver forzato un blocco dei militari. Nelle immagini diffuse dall'agenzia AGI i carabinieri di una delle pattuglie urtano una prima volta lo scooter, che però riusce a continuare la fuga. E si sentono, in successione, diverse frasi choc dei carabinieri. Una prima ("vaff... non è caduto"), pronunciata dopo lo speronamento. Una seconda frase simile, nel corso dell'inseguimento: "Chiudilo, chiudilo... no, mer... non è caduto". Infine la terza frase, alla fine della corsa tra le strade del centro di Milano, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore contatto - ancora da verificare nei fatti - come testimoniano le immagini riprese questa volta da una telecamera del Comune. I due ragazzi perdono il controllo del mezzo e a quel punto i carabinieri avvertono via radio che i due "sono caduti", in via Quaranta. E un loro collega risponde, sempre via radio, "bene".