Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Ore di apprensione per Cecilia Sala, arrestata il 19 dicembre in Iran e detenuta nel carcere di Evin “per avere violato le leggi islamiche islamiche”. Il governo prova a stringere i tempi per la liberazione della reporter romana e chiede il rispetto dei suoi diritti durante la detenzione.

Capodanno all’insegna della paura negli USA. Intorno alle 3:15 locali (le 10:15 in Italia) del 1° gennaio, un uomo ispirato dall’Isis si è lanciato con un pickup sui presenti in una delle più frequentate strade di una cittadina americana, poi è sceso dal mezzo e ha iniziato a sparare, causando numerosi morti e feriti. Il killer è stato neutralizzato dalla polizia.

In Italia, intanto, nel consueto discorso di fine anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affrontato quindici temi chiavi che in questo momento storico toccano il nostro Paese.

E ancora, dal primo gennaio 2025 due nuovi stati dell’Est Europa sono ufficialmente diventati membri a pieno titolo dell'area di libera circolazione Schengen, che coinvolge la maggior parte dei paesi dell’Unione, ponendo fine a oltre 13 anni di attesa.

In tema di emergenza climatica, secondo il rapporto annuale degli scienziati del World Weather Attribution (WWA), assieme al think tank Climate Central, l'anno che si è da poco concluso ha aggiunto 41 giorni "extra" di "calore pericoloso", un risultato ottenuto dopo aver esaminato le temperature più calde tra il 1991 e il 2020 in diverse aree del pianeta per fissare una soglia locale e poi confrontarla con le misurazioni ottenute durante l'anno in corso. In base a queste analisi il 21 luglio è stato il giorno più caldo (in media) mai registrato sulla Terra.

Musica, sport e spettacolo. La pop star Annalisa, presto impegnata nel suo nuovo tour (LE DATE), ha festeggiato la chiusura del vecchio anno con uno nuovo record, diventando la prima donna italiana con un brano solista certificato sei volte disco di platino.

Il Milan, dopo l’esonero del tecnico Paulo Fonseca, ha ufficialmente dato il benvenuto al nuovo allenatore che resterà sulla panchina del club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Intanto prosegue il viaggio tra i sapori di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” (SPECIALE), una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Infine, Forbes ha messo in fila i Paesi più sicuri nei quali viaggiare nel 2025, ovvero quelli con un rischio per la sicurezza classificato come "insignificante".

