Introduzione

Proseguono le indagini per appurare la causa del decesso di tre persone in una villa a San Felice a Ema, una zona residenziale e di pregio a ridosso di Firenze. Le tre vittime sono il 49enne Matteo Racheli, la compagna Margarida Alcione, 46enne di origine sudamericana e un ragazzo di 11 anni, Elio, figlio di Racheli e nato dal matrimonio con la ex moglie. Una bimba di 6 anni, figlia delle due vittime adulte, è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Al momento la pista più probabile è l’esalazione accidentale di monossido di carbonio.