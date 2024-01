Padova, morte tre persone per monossido di carbonio

Tragedia a Padova. Tre persone sono state trovate morte in uno stabile abbandonato quasi certamente per l'esalazione di monossido di carbonio. All'interno di una stanza dell'ex istituto Configliachi, in via Guido Reni, sono stati trovati, infatti, i residui di un braciere acceso. Sui cadaveri la polizia non ha riscontrato segni di violenza. (DUE PERSONE INTOSSICATE IN SARDEGNA - UNDICI BAMBINI INTOSSICATI AD AREZZO)