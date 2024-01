Arezzo, fuga di monossido durante recita di bambini: 11 intossicati

Trasportati in ospedale in codice rosso 5 minori. Il parroco: "Era accaduto un episodio simile a novembre 2022. Da allora l'impianto di riscaldamento era stato revisionato e certificato ed era rientrato in funzione lo scorso 8 dicembre"

Intossicazione da monossido di carbonio per 11 persone - tra cui 5 bambini - a Pergo, frazione del Comune di Cortona, in provincia di Arezzo. È accaduto nella chiesa del paese mentre si stava svolgendo la recita parrocchiale dell'Epifania, alla presenza di circa 100 persone. Gli 11 intossicati sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso: due sono stati trasferiti in camera iperbarica a Grosseto e a Firenze, ma non sarebbero in pericolo di vita.