Sole e clima mite per l'inizio di novembre grazie a un campo di alta pressione che abbraccerà buona parte del Vecchio continente portando tempo asciutto in Italia per tutto il ponte ascolta articolo

Halloween quest'anno si prospetta caldo e soleggiato in Italia, grazie a un anticiclone nordafricano che garantirà temperature miti e cieli sereni. Andrea Garbinato, responsabile della redazione de iLMeteo.it, conferma un fine settimana lungo, da giovedì sera fino a domenica, all'insegna del bel tempo, con temperature quasi estive. In tutta Italia, infatti, il clima sarà particolarmente gradevole: nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori, come Sardegna e Sicilia, le massime potranno sfiorare i 28°C, mentre nel Centro e nel Nord si prevedono valori compresi tra i 23°C e i 25°C.

L’Italia sfiorata solo marginalmente dal ciclone spagnolo Mentre il nostro Paese si gode temperature insolitamente calde, la Spagna è stata colpita da una delle peggiori alluvioni del secolo, con piogge di intensità monsonica che hanno devastato la Comunità Valenciana e altre aree del paese. Il ciclone iberico, che ha causato queste piogge torrenziali, rimarrà quasi stazionario sulle zone alluvionate, peggiorando ulteriormente la situazione con nuovi rovesci. Anche se l’Italia risentirà solo in minima parte degli effetti del ciclone, potrebbero verificarsi brevi rovesci sulla Sardegna e sulla Sicilia, mentre sulla Pianura Padana potrebbero presentarsi delle nubi basse. Tuttavia, il resto del paese sarà dominato da cieli limpidi e temperature elevate, con le minime che non scenderanno sotto i 10°C anche nelle aree più interne del Nord. approfondimento Inverno 2024 dominato dal vortice Polare, ecco quando arriva il gelo

Che tempo farà ad Halloween e la festa di Ognissanti Per Halloween e la festa di Ognissanti, nel nostro Paese il clima resterà stabile e soleggiato, specialmente lungo le Alpi, gli Appennini e le coste, con temperature che supereranno i 25°C al Sud. Insomma, il “Dolcetto o Scherzetto” potrebbe trasformarsi in un “Caldo o Afosetto”, con un ottobre e un novembre che più che autunnali sembrano richiamare l’estate. Grazie a un campo di alta pressione che abbraccerà buona parte del vecchio continente portando tempo asciutto, sole e clima mite sono quindi garantiti per l'inizio di Novembre Le giornate che saranno per lo più soleggiate ma attenzione alla formazione di foschie, nuvolosità basse e nebbie che con il passare del tempo diventeranno anche persistenti sulle regioni del Nord. approfondimento Cos’è la DANA, l’evento meteo estremo che ha travolto la Spagna

Le previsioni per oggi Nel Settentrione al mattino i cieli saranno in prevalenza soleggiati con banchi di nebbia o foschia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto; ancora nebbia o foschia in formazione nella notte. Al centro cieli del tutto soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti con assenza prevalente di nuvolosità. Per quanto riguarda il Sud e le Isole maggiori, sarà sereno al mattino sulle regioni peninsulari, irregolarmente coperti sulle isole. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in calo da nord a sud.

approfondimento Clima, rapporto Onu sulle emissioni: “Ridurle o sarà un disastro”

Le previsioni per domani Al Nord al mattino i cieli saranno in prevalenza sereni, banchi di nebbia o foschie lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, ancora addensamenti bassi sulla Pianura Padana e qualche velatura al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ancora nebbie o foschie in formazione sui settori di pianura. Anche nel Centro Italia il tempo sarà stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti con assenza prevalente di nuvolosità, salvo locali addensamenti bassi sulle coste adriatiche e delle foschie sui settori interni. Nel Meridione e sulle Isole maggiore tempo stabile con prevalenza di cieli sereni al mattino, salvo degli innocui disturbi nuvolosi sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora nuvolosità sulla Sardegna con possibili piogge isolate sui settori sud-orientali. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud . approfondimento Dopo un’estate di estremi, molti bacini fluviali europei in sofferenza