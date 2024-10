Alluvione Spagna, si cercano i dispersi. Ancora allerta in 12 province

L’intensità della Dana è in calo ma l’allarme resta alto, in particolare a Tarragona e Castellón, dopo il maltempo che tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina ha provocato almeno 95 morti a Valencia e in alcune aree della Castiglia-La Mancia e dell'Andalusia. Polemiche sulla gestione dell'emergenza da parte del presidente della regione di Valencia, Carlos Mazón, accusato di aver sottovalutato per ore la portata dell’emergenza ascolta articolo

Comincia a perdere intensità la devastante alluvione - dovuta al fenomeno della Dana - che in meno di una giornata, tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, ha provocato almeno 95 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi a Valencia e in altre zone della Spagna. Ancora oggi però dodici province restano in allerta per le precipitazioni, in particolare Tarragona e Castellón dove l’allerta è arancione.

La pioggia di un anno in otto ore L’alluvione le conseguenti inondazioni hanno colpito in particolare le località situate a sud e a est di Valencia, dove sono caduti in otto ore circa 490 millimetri d'acqua, ovvero la quantità media abituale di un anno. "Tutto è successo nel giro di pochi secondi, l'acqua ci arrivava fino alle ginocchia. È un miracolo che possiamo raccontarlo", ha raccontato alla stampa locale un testimone, rimasto per quattro ore bloccato sul tettuccio della propria auto a Paiporta, dove sono morte almeno 34 persone. Lì, tra le vittime, ci sono anche due agenti della Guardia Civil e diversi anziani, sorpresi dalla furia di un vicino corso d'acqua esondato mentre cenavano nella residenza in cui erano ospiti. L'acqua e il fango hanno invaso diversi altri punti della Comunità Valenciana, così come in alcune aree della Castiglia-La Mancia e dell'Andalusia. Inevitabili anche i disagi correlati, con collegamenti ferroviari interrotti, tratti autostradali chiusi e trasporti pubblici locali rimasti fuori uso. approfondimento Cos’è la DANA, l’evento meteo estremo che ha travolto la Spagna

Le polemiche sui ritardi Sin dalle prime ore dell'emergenza oltre 2.000 persone tra membri dell'esercito, pompieri, forze dell'ordine e sanitari si sono messi al lavoro per i soccorsi. E mentre la situazione nelle zone interessate dalla catastrofe resta drammatica, sul fronte politico si sono accese le polemiche. Nella bufera, in particolare, è finita la gestione dell'emergenza da parte del presidente della regione di Valencia, il popolare Carlos Mazón, accusato di aver sottovalutato per ore la portata dell'alluvione. Un primo allarme rosso era stato infatti lanciato dall'autorità meteo nazionale (Aemet) martedì alle 7. Ma solo 11 ore dopo, esattamente alle 20.03, quando tutta la zona era già travolta dell'inondazione, è arrivata sui cellulari dei residenti l'invito urgente della Protezione civile a non muoversi in tutta la provincia. vedi anche Alluvione Spagna, i video delle inondazioni da Valencia a Malaga