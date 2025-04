25 aprile, Festa della Liberazione: cosa fare a Napoli

Anche Napoli, come le principali città italiane, è pronta a celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione d'Italia venerdì 25 aprile per ricordare la lotta dei partigiani e delle partigiane che ha portato nel 1945 a riconquistare le libertà negate dal nazifascismo. La città partenopea si anima per festeggiare la Liberazione.