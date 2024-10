Una prima valutazione dell’andamento del vortice polare prevede un indebolimento durante i mesi di dicembre e gennaio. Questa condizione porterà temperature particolarmente rigide su tutta Europa e quindi anche sull’Italia, portando instabilità, gelo e neve fino a basse quote, specialmente sulle regioni del Nord e del Centro. Ma manto bianco e freddo non sono le uniche conseguenze della frammentazione del vortice Polare: piogge abbondanti e forte vento potrebbero colpire le regioni della Penisola, in particolar modo al settentrione. Le regioni meridionali potrebbero risentire meno del freddo artico del Nord, mantenendo in generale condizioni più stabili e temperature miti. Tuttavia, non sono da escludere brevi ondate di maltempo o fasi di freddo in leggero ritardo rispetto al resto della penisola