Migranti in Albania, il Viminale fa ricorso in Cassazione

Dopo il Consiglio dei ministri arriva l'appello da parte del Viminale contro la sentenza sul trasferimento dei dodici migranti dall'Albania. Piantedosi: "Con il decreto diventa fonte primaria l'indicazione dell'elenco dei 19 Paesi sicuri" ascolta articolo

Sì al ricorso in Cassazione contro le ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma. Il ministero dell’Interno ha dato mandato all’Avvocatura di Stato per presentare appello contro la sentenza che ha bocciato il trattenimento dei dodici migranti in Albania nel centro italiano di permanenza.

Piantedosi: "Con il decreto, elenco Paesi sicuri è fonte primaria" Secondo il Viminale, nella scelta del tribunale di Roma non sarebbe stata applicata la norma italiana sui Paesi sicuri, il cui decreto legge è stato approvato ieri, 21 ottobre, dal Consiglio dei ministri. Dopo il Cdm era arrivato in merito il commento di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno: "Con il decreto diventa fonte primaria l'indicazione dell'elenco di 19 Paesi sicuri sugli originali 22: abbiamo tenuto conto dell'integrità territoriale ed escluso Camerun, Colombia e Nigeria” approfondimento Migranti, Cdm approva decreto legge sui 19 Paesi sicuri: cosa prevede

Cosa ha detto la sentenza Lo scorso 17 ottobre la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di dodici dei sedici stranieri trasportati al Cpr di Gjader, in Albania, dalla nave Libra della Marina militare italiana. L'accordo tra Roma e Tirana prevedeva infatti l'invio di migranti considerati non vulnerabili (senza evidenti condizioni di fragilità) esclusivamente dai "Paesi sicuri", quelli in cui secondo l'esecutivo vengono rispettati diritti e democrazia. Il tribunale di Roma ha quindi espresso "il diniego" della convalida dei trattenimenti e menzionato come base giuridica la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - richiesta da un tribunale della Repubblica Ceca - del 4 ottobre. Una "impossibilità di riconoscere come 'Paesi sicuri' gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell'inapplicabilità della procedura di frontiera", è stato il verdetto del tribunale di Roma. approfondimento Migranti, ecco la nuova lista dei 19 Paesi sicuri per il rimpatrio

Cosa è cambiato con il nuovo decreto legge Con il decreto legge approvato il 21 ottobre, è stata resa norma primaria l'indicazione dei 19 Paesi sicuri per il rimpatrio. Fin qui, ogni anno l'elenco veniva aggiornato prendendo come riferimento il decreto del ministro degli Esteri - in sinergia con Interno e Giustizia - e soprattutto era considerato come norma secondaria, in quanto inserito in un decreto interministeriale. Una mossa che ha messo al sicuro il "modello Albania" proposto dal governo Meloni. approfondimento Migranti, Ue: "Misure italiane siano conformi al diritto europeo"

I 19 Paesi sicuri I Paesi considerati sicuri nel nuovo decreto del 21 ottobre sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Dieci dei migranti provenivano infatti dal Bangladesh, mentre altri sei dall'Egitto. Entrambi gli Stati sono presenti nel nuovo elenco dei "Paesi sicuri".