Inchiesta Sogei, il pm di Roma chiede il carcere per l’ex dg Iorio

"Una grossa mole di documenti acquisiti". Così gli inquirenti che stanno indagando su un giro di mazzette sugli appalti che riguardano Sogei ma anche i ministeri della Difesa e dell'Interno hanno definito le perquisizioni effettuate nelle scorse ore a carico dei 18 indagati, tra cui Andrea Stroppa, il referente di Elon Musk in Italia accusato di concorso in corruzione. Dopo l'esplosione del caso giudiziario, con l'arresto in flagranza del dg dell'area Business, Paolino Iorio, i vertici di Sogei, saranno ascoltati la prossima settimana dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria "nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata". Intanto la società si è già mossa ed il cda ha deliberato la revoca immediata di tutte le cariche, gli incarichi e le procure conferite a Paolino Iorio. E la procura di Roma ha chiesto la detenzione in carcere per lo stesso lorio, ora ai domiciliari con l'accusa di corruzione. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe cancellato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, presenti nella sua abitazione, degli ultimi quindici giorni. Per questo i pm hanno chiesto, nel corso dell'udienza di convalida, la misura della detenzione in carcere.