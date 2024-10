Chi è Paolino Iorio, il direttore di Sogei arrestato per corruzione

L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15mila euro, poi sequestrati, è stato eseguito ieri a Roma nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale che vede indagate 18 persone. Laureato in Ingegneria, Iorio è in Sogei dal 1987, mentre da fine marzo 2024 ricopre il ruolo di direttore generale

È stato arrestato ieri sera a Roma dalla Guardia di Finanza Paolino Iorio, da marzo di quest'anno direttore generale di Sogei (società informatica del Ministero dell'Economia), per concorso in corruzione insieme a un altro imprenditore. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15mila euro, poi sequestrati, è stato eseguito nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale che vede indagate 18 persone e 14 società e in cui si ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d'asta. "Un articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all'interno del ministero della Difesa, sia in Sogei e sia infine al ministero dell'Interno", scrive la Guardia di Finanza in un'informativa presente negli atti dell'indagine della Procura di Roma.

"Riceveva somme di denaro non quantificate"

Al dirigente di Sogei, che si trova agli arresti domiciliari, viene contestato il reato di corruzione perché con "più azioni del medesimo disegno criminoso - è scritto nel capo di imputazione -, in qualità prima di direttore ingegneria infrastrutture e data center e successivamente Dg della società a partecipazione pubblica indebitamente riceveva in più occasioni, per l'esercizio delle sue funzioni, somme di denaro" da un imprenditore. In particolare "a fronte di una serie di contratti stipulati con Sogei" per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro, il manager "riceveva somme di denaro non quantificate, ma da intendersi nell'ordine di decine di migliaia di euro - continua il capo di imputazione -, con frequenza di circa due volte al mese dal novembre del 2023". Incontri 'monitorati' anche attraverso intercettazioni.