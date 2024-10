Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Le loro canzoni hanno fatto da colonna sonora ad un’intera generazione e ora la storia degli 883, la band simbolo degli anni Novanta, sbarca sul piccolo schermo. Dall’11 ottobre in esclusiva su Sky la nuova serie Sky Original di Sydney Sibilia con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW (LO SPECIALE).

Intanto, mentre una pluripremiata atleta italiana ha annunciato il ritiro dalle gare, un noto cantante pugliese è pronto a tornare sulle scene con un nuovo album, come ha dichiarato su Instagram condividendo una foto in sala di registrazione.

Negli scorsi giorni gli attivisti di Ultima Generazione hanno protestato davanti al Tribunale della città di Ancona, imbrattandolo con del liquido nero. All’europarlamento a Strasburgo, invece, la Sinistra Ue ha intonato una canzone dopo il discorso del presidente ungherese Viktor Orban. La presidente Metsola ha cercato di riportare la calma, dicendo: "Non siamo all'Eurovision".

Tutto pronto per la Cop29 in Azerbaijan, in programma il mese prossimo a Baku. Tra i grandi assenti Re Carlo d’Inghilterra, noto per il suo attivismo nella difesa dell'ambiente.

Assegnati due importanti premi. Il Nobel per la Letteratura 2024 ha premiato “l’intensa prosa poetica che mette a confronto traumi storici ed espone le fragilità della vita umana" di uno degli autori in lizza per il titolo. Mentre il prestigioso contest Wildlife Photographer of the Year 2024 ha visto trionfare il fotoreporter canadese Shane Gross. Per celebrare il suo 60esimo anniversario sarà il Natural History Museum di Londra a premiare le 100 immagini selezionate nel concorso, tra più di 59mila candidature e 117 Paesi e territori esplorati.

Infine, l’innovazione Tesla che non accenna a frenare. Il team di Elon Musk ha lanciato un nuovo taxi senza conducente. Il nuovo modello potrebbe rappresentare l’avanguardia del trasporto pubblico del futuro, e dovrebbe esordire nel 2025.

