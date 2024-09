Road to Cop29, basta un Patto per il Futuro della sfida climatica?

Inauguriamo una serie di contributi per capire cosa aspettarsi alla COP 29, la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si terrà a Baku, in Azerbaigian. Ne abbiamo parlato con Alberto Giuffrè, insieme a Luca Bergamaschi, direttore e cofondatore del think tank Ecco e con Jacopo Bencini, appena eletto Presidente di Italian Climate Network