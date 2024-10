Attivisti Ultima Generazione imbrattano il Tribunale di Ancona

È in occasione dell'incontro dei ministri per la salute dei Paesi del G7, ad Ancona, che Ultima Generazione ha organizzato una nuova protesta. Questa volta l'ha fatto davanti al Tribunale della città, per "denunciare l’ipocrisia dell’incontro dei Ministri, in una città e in un territorio in cui la politica e le istituzioni sono conniventi da decenni con l’industria del fossile e del turismo delle crociere, causa di inquinamento dell’ambiente e di perdita della salute dei cittadini".

Secondo i quattro manifestanti, infatti, Ancona sarebbe assediata di veleni delle navi da crociera e della raffineria di petrolio API.