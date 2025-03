Università di Viterbo, laurea honoris causa a Don Mazzi

Si è svolta, presso il Teatro dell'Unione di Viterbo, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi della Tuscia. Cori, saluti istituzionali e una Lectio Magistralis del Magnifico Rettore, Stefano Ubertini, hanno anticipato il momento di commozione che ha accompagnato la lettura di Don Antonio Mazzi. Diversi applausi sono scattati per la laurea in informazione digitale a Mazzi, che ha speso buona parte della sua vita per aiutare il prossimo anche attraverso lo strumento della comunicazione. Proprio Don Mazzi, in collegamento da Milano, ha incentrato la sua esposizione “sul peso delle parole che navigano nella comunicazione e sull’importanza del silenzio da riscoprire”. Il conferimento è stato fatto, su mandato del Rettore, dalla professoressa Luisa Carbone che in precedenza aveva letto la laudatio. “L’Università degli Studi di Viterbo cresce e si conferma presidio di eccellenza in ambito di didattica, ricerca e promozione del modello universitario italiano nel mondo”, ha commentato il Rettore Ubertini.