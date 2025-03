Crollo palazzina a Bari, donna ancora dispersa: si continua a scavare

Nel tardo pomeriggio di ieri il palazzo è imploso su se stesso e si è sgretolato in pochi secondi. Vigili del fuoco, personale del soccorso alpino speleologico e forze dell'ordine non hanno smesso di cercare per tutta la notte e hanno rimosso alcune delle macerie con l'impiego di una gru, ma la donna settantenne è ancora sotto le macerie

Sono andate avanti tutta la notte, ma purtroppo ancora con esito negativo, le operazioni di ricerca della donna anziana coinvolta nel crollo di una palazzina di cinque piani in via De Amicis a Bari, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La donna, ultrasettantenne, a quanto si è saputo non aveva lasciato il palazzo che era stato dichiarato pericolante e sgomberato dal Comune con un'ordinanza il 24 febbraio dell'anno scorso. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento da una settimana. Nel tardo pomeriggio di ieri il palazzo è imploso su se stesso e si è sgretolato in pochi secondi spargendo polvere e detriti tutto attorno. Vigili del fuoco, personale del soccorso alpino speleologico di Puglia e forze dell'ordine non hanno smesso di cercare per tutta la notte e hanno rimosso alcune delle macerie con l'impiego di una gru. Sul posto anche personale della Protezione civile e del 118. I due palazzi adiacenti a quello crollato sono stati evacuati per precauzione e 14 delle persone sgomberate che non avevano altra sistemazione sono state ospitate dal Comune in un albergo cittadino.