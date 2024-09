Domani, martedì 10 settembre, verrà pubblicata dal ministero dell'Università e della Ricerca la graduatoria nazionale di merito nominativa: inizierà, così, il processo di assegnazione dei posti nelle diverse università italiane. Ecco un po’ di cose da sapere ascolta articolo

C’è grande attesa per i candidati che hanno affrontato i test di Medicina il 28 maggio e il 30 luglio scorsi: domani, martedì 10 settembre, verrà infatti pubblicata dal ministero dell'Università e della Ricerca la graduatoria nazionale di merito nominativa. Inizierà, così, il processo di assegnazione dei posti nelle diverse università italiane. Ecco un po’ di cose da sapere.

La graduatoria Gli studenti che hanno partecipato ai test conoscono già il proprio risultato: i punteggi, infatti, sono stati pubblicati nelle scorse settimane all'interno dell'area riservata su Cineca (il 19 giugno per la sessione di maggio e il 28 agosto per quella di luglio). Tuttavia, la data del 10 settembre è fondamentale: solo domani, infatti, si scoprirà la propria posizione nella graduatoria nazionale e si capirà se si è ottenuto un posto in una delle facoltà italiane di Medicina. Per entrare in graduatoria, gli studenti devono aver raggiunto il punteggio minimo di 20 su 90. Secondo le analisi di alcuni esperti, però, il punteggio minimo per entrare nelle facoltà dovrebbe attestarsi tra 75 e 75,5 punti, mentre altri indicano tra 76,9 e 78,1. Ma si tratta solo di supposizioni e per avere delle certezze bisogna aspettare il 10. Non si sa a che ora di preciso verrà pubblicata la graduatoria ma, secondo indiscrezioni e guardando ai precedenti, potrebbe essere intorno alle 12. Il termine per presentare la domanda di inserimento in graduatoria - con gli studenti che hanno inserito nel portale del ministero il loro miglior risultato e le preferenze degli atenei - è scaduto lo scorso 2 settembre.

Come funziona A determinare l'ammissione a Medicina, quindi, non è il punteggio in sé ma la posizione in graduatoria. Domani gli studenti, anche in base al numero di posti disponibili nelle varie università, scopriranno se hanno ottenuto l'accesso nell'ateneo che hanno inserito come prima scelta o in un'altra città, se devono aspettare i successivi scorrimenti o se sono fuori. Nell'area personale Cineca saranno pubblicati i nomi degli studenti "assegnati" al corso e alla sede indicata come prima preferenza, quelli "prenotati" non nella prima scelta, quelli "in attesa" e quelli con la dicitura "fine posti". È importante, comunque, monitorare la propria posizione perché lo scorrimento e le successive assegnazioni arriveranno man mano con nuovi aggiornamenti settimanali, fino all'assegnazione di tutti i posti disponibili. Inoltre, è importante confermare il proprio interesse a restare in graduatoria.

Le diciture: "assegnati", "prenotati", "in attesa" e "fine posti" Ma cosa significano, nel dettaglio, le varie diciture che si potranno trovare accanto al proprio nome? "Assegnato" vuol dire che il candidato ha ottenuto uno dei posti disponibili nell'università che ha indicato come prima scelta: entro quattro giorni, se è convinto della sua decisione, dovrà immatricolarsi. "Prenotato", invece, vuol dire che il candidato ha ottenuto un posto ma non nella sua prima preferenza: è quindi prenotato per una scelta successiva. Ha due alternative: entro quattro giorni può immatricolarsi nella sede e nel corso per cui è prenotato, e in questo modo si annullano tutte le altre preferenze che aveva espresso, oppure può confermare l'interesse a rimanere nella graduatoria e aspettare lo scorrimento. In questo secondo caso, dopo che saranno finite le immatricolazioni degli studenti che lo precedono in graduatoria, potrà valutare se si sono liberati posti negli atenei che preferiva. La dicitura "in attesa", invece, vuol dire che le sedi indicate dallo studente nelle sue preferenze non hanno più posti disponibili: tuttavia, avendo un punteggio utile, il candidato resta in attesa di un posto in una sede di Medicina. "Fine posti", infine, vuol dire che tutti i posti disponibili sono stati assegnati prima che sia stata raggiunta la propria posizione in graduatoria. In sostanza, quindi, gli studenti assegnati e prenotati potranno immatricolarsi nei posti che hanno ottenuto, mentre gli altri - compresi quelli prenotati che hanno deciso di aspettare - dovranno confermare entro 5 giorni la volontà di rimanere in graduatoria e aspettare lo scorrimento.

Gli scorrimenti Il primo scorrimento della graduatoria verrà pubblicato su Cineca il 18 settembre, tenendo conto delle prime immatricolazioni, le preferenze espresse e le eventuali rinunce. Poi, ogni settimana, saranno resi noti i nuovi scorrimenti. Fino all'esaurimento di tutti i posti disponibili.