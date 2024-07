Università italiane, la classifica Censis 2024 dei migliori atenei

Una new entry al sesto posto è l'Università Ca’ Foscari Venezia (88,8), fino allo scorso anno nel gruppo dei grandi atenei statali; mentre l'Università di Trieste (88,7) e l'Università di Brescia (87,8) scendono rispettivamente al settimo e ottavo posto.

In nona posizione si colloca l’Università di Urbino (84,8), che ne guadagna tre, seguita dall’Università del Salento (84,7), decima in graduatoria. Chiudono la classifica l’Università di Bergamo (83,8), undicesima, seguita dall’Università del Piemonte Orientale e dall’Università di Napoli Parthenope, che occupano ex aequo la dodicesima posizione con un punteggio totale di 83,5. Tredicesimo e quattordicesimo posto rispettivamente per l’Università dell’Insubria (83,2) e dell’Aquila (81,8), entrambe in ascesa. Le ultime due posizioni sono occupate dall'Università di Foggia (81,3) e dall'Università Magna Graecia di Catanzaro (80,0)