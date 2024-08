Università, spesa per i fuorisede può arrivare a 19 mila euro: i dati

Introduzione

Come evidenzia un rapporto Unione degli Universitari - Federconsumatori, in due anni il costo della vita accademica per gli studenti fuori sede è cresciuto fino a 5mila euro. Secondo un’indagine del portale Skuola.net, l’affitto resta la voce di spesa più onerosa per chi frequenta un ateneo lontano dal proprio Comune di residenza. In un anno, i canoni delle stanze sono saliti del 7% e, in grandi città universitarie come Milano, Roma e Bologna il prezzo per una singola supera i 500-600 euro al mese. Nel conto totale vanno poi aggiunte altre spese quali tasse, cibo, trasporti, materiale didattico, salute e svago.