L’Isee universitario, noto anche come Isee università, permette di usufruire di tasse universitarie ridotte in base alle fasce di reddito, accedere alle borse di studio e agli alloggi universitari per il nuovo anno accademico. Ogni anno, le università pubblicano bandi per le borse di studio, assegnate sulla base di graduatorie che tengono conto dell’Isee universitario degli studenti. Il Miur (Ministero dell’Università e della Ricerca) fornisce i link ai bandi delle università sul portale “diritto allo studio”, suddivisi per regione

