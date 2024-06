Risultati Test Medicina 2024, quando esce la graduatoria anonima

Cresce l'attesa per gli aspiranti medici: i risultati usciranno il 10 giugno; il ritardo è dovuto alle richieste di inserimento in graduatoria degli "ex quartini" del TOLC 2023 ascolta articolo

Continua l'attesa degli aspiranti medici per conoscere i risultati dei test di ammissione di medicina. La consultazione delle graduatorie anonime del test sostenuto lo scorso 28 maggio, infatti, è slittata dal 6 giugno al prossimo lunedì 10. Il motivo è dovuto al decreto ministeriale n.760 secondo cui gli studenti che hanno sostenuto il TOLC-MED 2023 hanno ottenuto la possibilità di essere inclusi nella graduatoria finale. Ovviamente questo accade solo se hanno raggiunto un punteggio minimo sufficiente.



I motivi dello slittamento dei risultati Lo slittamento nell'uscita dei risultati è dovuto alle richieste di inserimento in graduatoria degli "ex quartini" del TOLC 2023. Dal 29 maggio, infatti, chi ha sostenuto il test nel 2023 può indicare le preferenze delle sedi e fare istanza di inserimento nella graduatoria 2024. Il requisito per fare richiesta è il possesso di un punteggio minimo: 56,59 per Medicina e Odontoiatria e 53,24 per Veterinaria, punteggi basati sui dati degli ultimi immatricolati dell’8 maggio.

Questo meccanismo avrebbe aggiunto complessità al processo di verifica e ha causato inevitabili ritardi.

Come consultare i punteggi anonomi Prima ancora di quelli nominativi, sarà possibile conoscere i risultati dei punteggi anonimi. Basta andare sul sito Universitaly e digitare il codice etichetta consegnato al momento del test di ingresso. In caso lo studente non ricordasse il codice, dovrà attendere il 19 giugno per sapere se è passato con il proprio nome e cognome.

Per chi non avesse superato i test, c'à la possibilità di ripetere il test di ammissione a fine luglio.

Le date da ricordare Dopo la pubblicazione della graduatoria anonima prevista lunedì 10 giugno, ecco di seguito le date da ricordare per gli aspiranti medici: 19 giugno (pubblicazione punteggi nominali); il 10 luglio (pubblicazione banca dati per la prossima sessione del test di medicina 2024 prevista quella del 30 luglio); 23 luglio (ultimo giorno utile per pagare l'iscrizione alla seconda sessione del test); 29 luglio (è il giorno in cui si apre la fase di iscrizione in graduatoria sul sito CINECA) 30 luglio (data della seconda sessione d'esame per provare ad entrare a medicina); 8 agosto (uscita dei punteggi anonimi); 28 agosto (pubblicazione del compito e della scheda anagrafica); 2 settembre (termine ultimo per chiedere l'inserimento in graduatoria); 10 settembre (pubblicazione della graduatoria nazionale) e 18 settembre (data del primo scorrimento di graduatoria).