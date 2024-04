Medicina, stop a numero chiuso: adottato il testo base al Senato

Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione ha adottato - praticamente all'unanimità - il testo base. A darne notizia è il presidente della Commissione, Roberto Marti (Lega): "L'odioso numero chiuso che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni non ci sarà più". E aggiunge: "Affidiamo al Governo una piena delega per restituire al Paese un sistema di buonsenso"

Stop al numero chiuso a Medicina. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato - praticamente all'unanimità - il testo base "per dire basta al numero chiuso a Medicina". A darne notizia è il presidente della Commissione, Roberto Marti (Lega), che esprime "molta soddisfazione per l'adozione del testo", con la "massima convergenza di tutte le forze politiche".

La svolta dopo 25 anni

"L'odioso numero chiuso che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni non ci sarà più", ha aggiunto Marti. "Offriremo così ai nostri ragazzi - ha proseguito il senatore - la possibilità di iscriversi liberamente alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria e di iniziare un percorso che gli permetterà di avere tempo e modo per orientarsi nel mondo universitario, che costituisce per ognuno una grande novità. Gli studenti avranno modo di verificare anche la propria vocazione e di dimostrare le competenze acquisite con lo studio delle discipline di base di questi corsi di laurea". "Finalmente - ha poi concluso il presidente della Commissione Istruzione - non più una roulette russa: affidiamo al governo una piena delega per restituire al Paese un sistema di buonsenso".

