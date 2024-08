Terremoto Centro Italia, 8 anni fa il sisma. Prosegue ricostruzione

Il terremoto del 24 agosto 2016 sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria sono circa 20mila i cantieri già autorizzati, di cui oltre 11mila completati. È stato avviato il 95% delle opere pubbliche, gli interventi in progettazione sono il 66% del totale di cui 25% approvati. Aumentano gli interventi di edilizia privata, come segnalato da Cassa, Depositi e Prestiti, e diminuiscono le famiglie che ricorrono all'assistenza abitativa. Procede anche il programma Next Appennino