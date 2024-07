Meteo, weekend più caldo del 2024: le previsioni di domenica 28 luglio

Le temperature aumenteranno anche al Nord, arrivando a toccare i 39°C, in particolare in Emilia Romagna. L’anticiclone durerà almeno 10 giorni, ma al Sud potrebbe continuare a oltranza

L'ultimo fine settimana di luglio si preannuncia come il più caldo del 2024, finora. Le temperature aumenteranno anche al Nord, arrivando a toccare i 39°C, in particolare in Emilia Romagna. In precedenza, le ondate di calore provenienti dall'Africa avevano interessato meno il settentrione. Le alte temperature caratterizzeranno tutta la Penisola anche nella giornata di domenica 28 luglio.