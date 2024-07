L’ultimo weekend del mese di luglio, praticamente in arrivo, non vedrà particolari variazioni a livello meteorologico rispetto alle ultime ore, seppur con temperature in rialzo. Ma la prolungata ondata di caldo che sta interessando il nostro Paese avrà un nuovo picco proprio sul finire del mese, momento nel quale secondo gli esperti le temperature saranno di 6-8 gradi al di sopra delle medie e le massime potrebbero superare i +40 gradi in diverse località, soprattutto del Centro-Sud