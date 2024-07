Meteo: verso un altro weekend bollente, ma arriva anche la grandine

L'Italia si prepara a un altro weekend di caldo estremo, con temperature oltre i 35-37°C, ma arriveranno anche temporali con grandine, soprattutto nelle regioni settentrionali. Oggi sono 14 le città da bollino rosso per il caldo. Domani saliranno a quota 17

Oggi 14 città da bollino rosso



L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città italiane, annuncia per oggi, 18 luglio, 14 città da bollino rosso, cioè la condizione di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute non solo di anziani e bambini ma anche di persone sane e attive. Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Mentre domani, venerdì 19 luglio, saranno 17: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.