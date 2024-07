Il ministero della Salute consiglia anche di prendersi cura e sorvegliare le persone a rischio, prestando attenzione a familiari o vicini di casa anziani, soprattutto se vivono soli. Offrire aiuto nelle piccole faccende quotidiane come fare la spesa o ritirare i farmaci in farmacia può fare una grande differenza. In caso di situazioni di grave indigenza o pericolo per la salute, come nel caso dei senza tetto, è necessario segnalare tali condizioni ai servizi socio-sanitari per un intervento adeguato