Caldo, arriva l'ondata "più intensa" del 2024. Ecco dove e quanto dura

La morsa del caldo sta attanagliando l’Italia: andrà avanti per diversi giorni, ma non ovunque. Questa, in sintesi, la situazione meteo che riguarda il nostro Paese per i prossimi giorni, con l'alta pressione africana che proprio in queste ore si sta irrobustendo ed è destinata ad essere protagonista per circa 15 giorni. Il tutto sebbene, nei prossimi giorni, ci sarà spazio per alcuni temporali che colpiranno in particolare alcune regioni seppur in maniera temporanea