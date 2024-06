Caporalato, una società di Dior finisce in amministrazione giudiziaria

Le indagini hanno coinvolto quattro società

L'inchiesta è partita lo scorso 21 marzo grazie a una serie di ispezioni avvenute in quattro opifici nel milanese e in Brianza. Manufactures Dior, che per il Gruppo Christian Dior realizza articoli da viaggio, borse e altri capi in pelle, ha esternalizzato la produzione "in via diretta" alla Pelletteria Elisabetta Yang e alla Davide Albertario Milano srl. Una produzione, come si legge nel provvedimento, “effettuata in contesti (...) di sfruttamento dei lavoratori”, anche da una terza società, la New Leather Italy srls. Una quarta società risulta invece aver ricevuto "solo formalmente" in sub appalto la produzione, in quanto avrebbe rappresentato solo un "serbatoio" di mano d'opera in modo da non versare gli oneri contributivi, retributivi e fiscali con il risultato di abbattere i costi.