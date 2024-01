Milano, sfruttamento del lavoro: commissariata Alviero Martini

GUIDA ACQUISTI

Vestiti Capodanno 2023, gli outfit di tendenza per uomo e donna

Con la varietà di proposte per la Holiday Season degli store online dei marchi più amati per lui e per lei, trovare il look per Capodanno non è più un problema. Tra abiti in velluto, maglioni scintillanti e giacche da smoking per serate speciali, la soluzione è a portata di click. Ecco la nostra selezione speciale

Per entrare nel nuovo anno con lo spirito giusto, niente è più appropriato di un outfit con paillettes, meglio se dorate. Per la notte di Capodanno 2023, questo miniabito monospalla della selezione di look per le feste di Patrizia Pepe è perfetto da solo o con un blazer, magari nero. Prezzo: € 298.00

Se vi aspetta un Capodanno speciale e non avete ancora uno smoking, questa giacca in lana Boggi con rever a scialle fa al caso vostro. In lana elasticizzata (col 99% di pura lana vergine), ha naturalmente i suoi pantaloni coordinati. Prezzo: €499,00