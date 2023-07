Sfruttamento lavoratori, Mondialpol sottoposta a controllo giudiziario

I lavoratori sarebbero stati pagati poco più di 5 euro lordi all'ora e minacciati di trasferimento se non accettavano le condizioni. Il decreto d'urgenza del pm di Milano, Paolo Storari, dovrà essere convalidato dal gip

La società Mondialpol, una delle aziende leader nei servizi di vigilanza privata, è stata sottoposta a controllo giudiziario, una sorta di commissariamento, per caporalato e sfruttamento dei lavoratori. Il provvedimento è stato eseguito su decreto d'urgenza del pm di Milano, Paolo Storari, emesso nell'ambito dell'inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. I lavoratori, come nel caso recente della cooperativa Servizi Fiduciari (gruppo Sicuritalia), commissariata anch'essa, sarebbero stati pagati poco più di 5 euro lordi all'ora e minacciati di trasferimento se non accettavano le condizioni. Il decreto dovrà essere convalidato dal gip Domenico Santoro.