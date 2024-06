Mafia, 5 arresti ad Agrigento tra i quali fedelissimo Messina Denaro

Blitz ad Agrigento della polizia di Stato su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha riguardato 5 persone, due delle quali già condannate in via definitiva per associazione mafiosa e accusate di estorsione ed illecita concorrenza con minaccia o violenza, aggravati dal metodo mafioso e di aver agevolato l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno eseguito le cinque ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'indagine sulla famiglia mafiosa di Santa Margherita Belice. Il provvedimento è stato notificato in carcere al boss Pietro Campo, 72 anni, ritenuto un fedelissimo di Matteo Messina Denaro che avrebbe incontrato negli anni scorsi durante la latitanza. In carcere sono finiti pure Giovanni Campo, 33 anni; Piero Guzzardo, 45 anni e Pasquale Ciaccio, 58 anni, anche lui già condannato in passato per mafia. Ai domiciliari, invece, è stato posto Domenico Bavetta, 42 anni. L'indagine ipotizza pure un giro di estorsioni mafiose.