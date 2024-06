2 giugno, bloccati a Roma 15 attivisti di Ultima Generazione con bottiglie di vernice

Sono stati fermati in vari punti della città. Con loro avevano anche alcuni lucchetti. Gli ambientalisti sono stati individuati durante i servizi preventivi posti in atto dalla Questura di Roma, in vista della parata per la festa della Repubblica. Per gli investigatori erano probabilmente diretti verso i Fori Imperiali e sono stati condotti negli uffici di Polizia. Piantedosi: "Volevano fermare sfilata" ascolta articolo

Questa mattina 15 attivisti di 'Ultima Generazione', che portavano con loro bottiglie contenenti vernice e lucchetti, sono stati bloccati in vari punti della Capitale grazie ai servizi di prevenzione della Questura di Roma. Gli attivisti, probabilmente diretti ai Fori Imperiali dove era in corso la Festa della Repubblica, sono stati condotti presso gli uffici di polizia (FESTA DEL 2 GIUGNO, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Dove sono stati fermati gli attivisti Secondo quanto riportano le autorità, i 15 attivisti del gruppo ecologista sono stati fermati dalla polizia nell'ambito dei servizi preventivi posti in essere dalla Questura di Roma per la parata per la festa della Repubblica. Tre di loro sono stati fermati alle 8.15 a via delle Botteghe Oscure con striscioni al seguito, altri tre sono stati fermati alle 8.40 in piazza Mattei con striscioni e materiale per incatenarsi. Tre sono stati bloccati alle 8.45 in via del Corso con striscioni e bottiglie contenenti liquido di colore nero. In ultimo cinque sono stati fermati alle 9 a Santi Apostoli con striscioni e bottiglie contenenti liquido nero.

Otto ambientalisti avevano già ricevuto un foglio di via Otto dei 15 attivisti bloccati erano già destinatari del provvedimento di foglio di via obbligatorio, irrogato dal Questore di Roma durante analoghe iniziative e pertanto verranno denunciati per averlo violato. Verosimilmente gli stessi avevano pianificato un'azione organizzata, da attuarsi simultaneamente in punti diversi dell'area di pertinenza della parata, al passaggio delle più alte cariche dello Stato.."Volevano impedire il passaggio del corteo della Festa della Repubblica", ha scritto su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Il mio plauso ai poliziotti della Questura di Roma che, con prontezza e professionalità, hanno bloccato i vandali 'armati' di vernice e lucchetti, garantendo il regolare svolgimento della Festa di tutti gli italiani", si legge ancora nel post.

Ultima Generazione: "Attivista colpito con manganello" In una nota, Ultima Generazione ha denunciato l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine. "Un poliziotto ha usato il manganello su una persona mentre era già trattenuta a terra da altri agenti". Il messagio spiega anche che "5 cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, sono stati fermati dalla polizia mentre assistevano in via IV Novembre al passaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre erano ancora tra il pubblico al di là delle transenne, sono stati placcati dalla polizia e portati in commissariato".