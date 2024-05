Ultima Generazione ferma lo spettacolo di Giuseppe Cruciani. VIDEO

Un blitz di Ultima Generazione ha interrotto martedì sera lo spettacolo del giornalista Giuseppe Cruciani, "Via Crux", in scena al teatro Gioiello di Torino. Due manifestanti sono salite sul palco con uno striscione che richiamava all'adesione al Fondo riparazione (un tesoretto preventivo di 20 miliardi, richiesto dagli attivisti climatici per ripagare i danni da eventi climatici estremi). Lo stesso Cruciani ha tenuto per qualche istante lo striscione, leggendolo al pubblico. Che ha risposto anche con fischi e qualche insulto, subito zittiti dal giornalista: "Senza insulti, non è necessario - ha detto - Interrompere uno spettacolo è già un insulto, non mettetevi sullo stesso piano".