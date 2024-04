Messina Denaro aveva un profilo Facebook e Instagram

Il boss di Cosa Nostra appariva sui social come un medico laureato a Milano residente in Sicilia di nome Francesco Averna. Un modo per portare avanti la sua latitanza e al tempo stesso vivere alla luce del sole senza destare sospetti. Come foto del profilo aveva messo un cagnolino con un fazzoletto al collo. E’ un’altra delle scoperte dei carabinieri del Ros e dalla procura di Palermo dopo l’arresto del superlatitante, avvenuta il 16 gennaio dell’anno scorso.

Matteo Messina Denaro alias Francesco Averna

Francesco Averna era un medico, single, con 60 follower e nessuna foto personale. Su Facebook e su Instagram appariva come laureato all'Università Bocconi di Milano. Come foto del profilo aveva messo il muso in primo piano di un cagnolino bianco col fazzoletto al collo. In tutto aveva 5 amici sui social, tra cui diversi commercianti di Campobello di Mazara, dove viveva. Su Instagram, invece F.Averna seguiva 447 profili e aveva 63 follower. Un giovane che lavora in una pizzeria del centro, scrive Repubblica, ha ammesso di averlo visto spesso ordinare pizza e bibite ma di non aver mai immaginato che potesse essere il boss di Cosa Nostra. Il titolare di un altro negozio di abbigliamento, invece, ha negato di averlo mai visto, anche se risulta tra i follower di Averna.