Terremoto Campi Flegrei, l'esperto: "Non c'è nulla di stabile"

Giuseppe De Natale, Dirigente di Ricerca INGV, risponde a tutte le domande sullo sciame sismico che sta interessando da mesi l'area dei Campi Flegrei, ma ci tiene subito a precisare una cosa: “Premetto che rispondo alle domande a titolo personale, basandomi esclusivamente sulla mia esperienza di ricercatore, e non rappresentando necessariamente il parere di alcuna Istituzione”.

Il terreno su cui ci muoviamo pone spesso gli stessi esperti, nonché le istituzioni, in disaccordo. Cerchiamo di restare ancorati a quello che ci dicono i dati e la scienza e a tenere separate le certezze dalle ipotesi.

Diversi esperti sostengono che la situazione sia “stabile”, perché allora assistiamo ad un aumento nel numero e nell’intensità delle scosse sismiche?

"La lingua italiana è purtroppo molto complessa, e viene spesso abusata: ovviamente ai Campi Flegrei non c’è nulla di ‘stabile’, in quanto c’è un sollevamento lento ma continuo che perdura dal 2006; e poi c’è una sismicità crescente, ormai quasi continua, con magnitudo massime in progressivo aumento. Quindi, al di là degli aggettivi, la situazione è questa: il bradisisma consiste nell’aumento di pressione nella crosta superficiale (0-4 km di profondità); questa pressione interna, in continuo aumento dal 2006 ad oggi, genera sia il sollevamento del suolo che la sismicità, quest’ultima perché, oltre certe soglie, la sovrapressione spacca le rocce. In pratica, il livello del suolo è come un ‘manometro’ che misura indirettamente la pressione interna: più il suolo si solleva, e quindi più la pressione aumenta, più cresce la sismicità sia nel numero di terremoti che nella magnitudo massima. Il terremoto di magnitudo 4.4, di alcuni giorni fa, non è stato ‘il più forte degli ultimi 40 anni’ come si legge, bensì il più forte in assoluto mai registrato ai Campi Flegrei da quando esistono i sismografi. Ed ha superato le magnitudo massime del 1983-1984 (M=4.0) perché il livello del suolo oggi (e quindi la pressione interna) è oltre 30 cm più alto del massimo precedente raggiunto nel 1984."

Quali sono i segnali legati al bradisismo dell’area che voi come scienziati monitorate per sorvegliare l’atteggiamento dei Campi Flegrei e quali sono invece gli eventuali segnali che anche la popolazione residente può o deve tenere controllati?

"I principali segnali che indicano l’evoluzione del fenomeno sono i segnali sismici, il sollevamento del suolo e le variazioni geochimiche nella composizione delle acque e dei fluidi emanati dal suolo. La popolazione residente invece non può monitorare nulla, ma deve bensì controllare e seguire le indicazioni delle Istituzioni preposte. Al limite, dovrebbe segnalare alle autorità eventuali chiare lesioni nella propria abitazione, per le dovute verifiche. Perché oggi la vera urgenza, prevista anche dall’apposita Legge varata ad Ottobre, è quella di verificare che non vi siano edifici particolarmente fatiscenti almeno nelle aree più a rischio, che potrebbero collassare con terremoti anche di magnitudo 5 che possono avvenire a 2-3 km di profondità. Il monitoraggio vulcanico mira essenzialmente a capire i meccanismi di funzionamento del vulcano e comprendere se il sistema sta evolvendo verso un’eruzione; ma la previsione delle eruzioni è estremamente difficile e, come mostrano le esperienze degli ultimi decenni analizzate dalla letteratura scientifica internazionale, ha una probabilità di riuscita in generale molto bassa (20%-30% al massimo), ed in quest’area probabilmente ancora minore. Questo perché, come dimostrano le due evacuazioni del 1970 (Rione Terra) e 1984 (Pozzuoli intera) che non furono seguite da eruzioni, quindi tecnicamente ‘falsi allarmi’, è difficilissimo qui immaginare cos’altro potrebbe accadere come fenomeno ‘precursore’, visto che ormai da 50 anni li vediamo quasi tutti: sismicità, sollevamento del suolo di metri, variazioni geochimiche importanti. Certamente ci sono altri fenomeni che ‘potrebbero’ accadere prima di una prossima eruzione, ma potrebbero essere così a ridosso dell’eruzione stessa da essere praticamente inutili ai fini di protezione civile."