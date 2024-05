Terremoto Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 in serata

Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni nelle zone prossime all'epicentro dei terremoti avvenuti in serata ai Campi Flegrei. Nessun danno alle persone. Sono in corso le verifiche sul territorio. Potrebbe essere la scossa più forte degli ultimi 40 anni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita a Napoli alle ore 20.10 con epicentro ai Campi Flegrei. Lo si apprende dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui la profondità del terremoto è stata di tre chilometri. La scossa rientra in un nuovo sciame sismico: la prima è stata avvertita alle 19.51 ed è stata di magnitudo 3.5. Il fenomeno è stato avvertito anche sull'isola di Procida. Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni nelle zone prossime all'epicentro dei terremoti. Nessun danno alle persone. Sono in corso le verifiche sul territorio.

La scossa più forte degli ultimi 40 anni

Secondo quanto riporta l'Ansa, la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita stasera dovrebbe essere quella di maggiore intensità degli ultimi 40 anni, la più forte mai registrata da quando è ricomparso il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei. Il record precedente risale al terremoto del 27 settembre scorso: allora la magnitudo registrata fu 4.2, di poco inferiore a quella della scossa rilevata dai sismografi stasera. E anche allora come oggi la profondità fu individuata a 3 km, nell'area della Solfatara. Dopo la scossa delle 20.10 - che era stata preceduta da uno sciame sismico partito alle 19.51 - si sono susseguite molte scosse di minore intensità tuttora in corso e comunque di magnitudo non elevata. In particolare, alle 19.56 di magnitudo 1.8, alle 20.09 di 1.5, alle 2012 di magnitudo 1.0 e alle 20.16 di 1.2.