Campi Flegrei, sciame sismico di magnitudo 3.7: non ci sono danni

Le prime scosse sono state avvertite a partire dalle 6 di questa mattina, come confermato dall'Ingv. Al momento, non si registrano danni significativi

Dalle ore 6 circa di questa mattina, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con l'evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato intorno alle 6:30. La scossa, registrata a 2.8 Km di profondità è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni significativi.