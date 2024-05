Campi Flegrei, vertice tra Musumeci e sindaci provincia di Napoli

L'incontro a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione e degli interventi da mettere in campo. Prevista la partecipazione dei primi cittadini di Napoli, Gaetano Manfredi, di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, incontra a Palazzo Chigi i primi cittadini dell'area dei Campi Flegrei, per un punto della situazione e degli interventi da mettere in campo. All'incontro, previsto per le 11, partecipano i sindaci di Napoli, Gaetano Manfredi, di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. L'orientamento della Commissione Grandi rischi è quello, ha avvisato ieri il ministro della Protezione civile, di "confermare l'allerta gialla". Insieme con le istituzioni territoriali, l'esecutivo sta lavorando per definire il piano di evacuazione "che resta nel cassetto" ha precisato, ma "se dovesse rendersi necessario va utilizzato".