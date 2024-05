Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.4. Oggi vertice con Meloni

Le parole del mondo della politica

"Non conosco la situazione pregressa, ma non mi faccio troppe illusioni. Siamo un popolo non molto propenso alla prevenzione. In ogni caso per l'attuazione abbiamo chiamato in causa la Regione e gli enti locali, cui spettano la comunicazione e le esercitazioni", ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci in un'intervista al Corriere della Sera. I piani di evacuazione, ha spiegato il ministro, "sono sempre previsti in ogni Piano comunale di protezione civile. Certo, non basta metterli sulla carta, vanno testati periodicamente coinvolgendo gli abitanti con informazione ed esercitazioni". Segue la situazione da vicino anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ieri si è recato a Pozzuoli per incontrare il sindaco della città, Luigi Manzoni, e seguire l'evoluzione dell'emergenza legata al bradisismo. "In questi momenti la prima cosa è occuparsi delle persone e poi mettere in sicurezza gli edifici pubblici e privati. Adesso è necessario creare una gerarchia dei valori: al primo posto c'è l'integrità della popolazione residente dell'area interessata al bradisismo. Successivamente penseremo a progettare il futuro. Per i beni culturali presenti nei Campi Flegrei, inoltre, al momento non si evidenziano criticità", ha dichiarato Sangiuliano. Anche al ministero dei Trasporti la situazione viene attentamente monitorata. "Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione nella zona dei Campi Flegrei. I fenomeni di bradisismo che si stanno verificando sono oggetto di attenzione da parte del Mit con approfondite verifiche relative alle infrastrutture e al sistema dei trasporti. Sono in costante contatto con le strutture preposte, anzitutto con la sede centrale di Napoli del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, che sta effettuando ispezioni presso edifici statali, tra cui l'Istituto Penale per Minori di Nisida e il Carcere Femminile di Pozzuoli, evacuato in via precauzionale", ha dichiarato in una nota il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. Il deputato campano di Forza Italia ha inoltre evidenziato come “con il decreto Campi Flegrei il Governo ha già predisposto idonee misure e ulteriori interventi saranno valutati nel vertice interministeriale presieduto dal premier Giorgia Meloni”.