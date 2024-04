Napoli, il documentario su tv svizzera: "Sarà sepolta dalla cenere"

Il documentario

Il video, di oltre 40 minuti, è stato pubblicato il 4 aprile ed è disponibile anche su Youtube. Nel reportage ci sono alcune immagini animate che mostrano situazioni catastrofiche: piazza del Plebiscito sommersa da nubi ardenti, la Basilica di San Francesco di Paola distrutta con fiamme che escono dalle finestre e in generale la città di Napoli completamente sommersa dalla cenere. Oltre a queste ricostruzioni, a destare maggiore preoccupazione sono le dichiarazioni di alcuni esperti e studiosi provenienti da tutto il mondo. Per il vulcanologo Patrick Allard: “Se si verificasse un’eruzione di grande portata, vedremmo colonne eruttive di cenere che si innalzano per diverse decine di chilometri, almeno fino alla stratosfera. La cenere cadrebbe su Napoli, anche più lontano, ci saranno delle vittime e grande distruzione”. Secondo Amy Donovan, professoressa di Geografia all’Università di Cambridge: “La città dovrebbe essere deserta perché l’aria sarebbe satura di cenere, materiale piroclastico e residui vulcanici di ogni genere”. Ma la statistica più preoccupante riguarda il tempo che le persone avrebbero per scappare dalla città. Diego Perugini, direttore del dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia, spiega: “Abbiamo ricreato il processo in laboratorio e per quello che possiamo stimare, dall’inizio del mescolamento dei magmi fino all’eruzione i tempi sono molto brevi, dell’ordine di decine di minuti”. Decisamente poco tempo per evacuare un comune così grande e densamente popolato.