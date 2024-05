Congresso Anm, oggi la chiusura con l'intervento del leader M5s Conte

Gli interventi di Renzi e Schlein

"Separazione delle carriere dei magistrati? Solo chiacchere", ha detto il leader di Italia Viva in occasione del congresso. "Non c'è un disegno di legge del governo. Dopo due anni di governo si hanno solo delle idee. Prima di arrivare a una trattativa c'è un passaggio che si chiama dibattito parlamentare. E il dibattitto parlamentare si apre con un disegno di legge che il governo non ha ancora presentato", ha aggiunto Renzi. Netta anche Schlein: "Quanto annunciato sulla separazione delle carriere vede la nostra ferma contrarietà. Noi riteniamo che la separazione delle carriere, oltre a non risolvere i problemi della giustizia, sia l'anticamera della sottomissione dei magistrati all'esecutivo e comprometta il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale".