È un’accoglienza molto calorosa quella che il pubblico presente al teatro Massimo di Palermo ha riservato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ovazione e minuti di applausi in sala per il Capo dello Stato che è arrivato in occasione del 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati dal titolo "Magistratura e legge tra imparzialità e interpretazione". Anche all'esterno dell’edificio l'arrivo del capo dello Stato è stato accolto da un applauso dei passanti. Al richiamo dei cittadini Mattarella ha risposto con un saluto. Ad accogliere il presidente all'ingresso c’erano il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e il prefetto di Palermo Massimo Mariani.